Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.
AA / Musa Ölmez - Güncel