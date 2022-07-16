Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu. AA / Musa Ölmez - Güncel Kurban Bayramı Didim Aydın Muğla Güncel Haberler

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