Söke'de Tarım Arazisinde Yangın: 20 Hektar Zeytinlik Zarar Gördü

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Söke ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın 3 uçak, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri ve 3 dozer ile yapılan havadan ve karadan müdahale ile saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar zeytinlik zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,