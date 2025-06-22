Söke'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Söke'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle genişleyerek ormana sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olduğu belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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