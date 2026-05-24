Söke'de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili operasyon: 4.5 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

AYDIN Söke'de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri silerek yeniden tarih basıp, piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen işletmeye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olan ürün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle yoğunlaşacak nüfusu hedef alarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini kazıyıp silerek yeni tarih basmak suretiyle piyasaya sahte ürün sürdüğü tespit edilen Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye, önceki gün operasyon düzenlendi. Söz konusu işletmenin deposundaki aramada 1 adet üretim kodlama makinası ve 2 adet kodlama aparatı 394 adet etiket, 5 adet aseton, 2 adet sprey boya, 2 adet zımparalı eldiven, 5 adet zımpara, çeşitli marka ve gramajlarda son kullanma tarihi geçmiş, 3 bin 124 adet mısır/fasulye konservesi, 114 bin adet ketçap, 120 adet turşu, 700 adet krema, 400 adet sos ele geçirildi. Aramalarda, ayrıca, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış, 173 adet de son kullanma tarihi silinmiş mısır/fasulye konservesi ve 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olarak belirtilen ürünlere el konulurken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

