Söke'de tarihi geçmiş ürünleri satma hazırlığındaki şüpheliye adli işlem

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine yeni tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

Yapılan aramada 1 üretim kodlama makinası, 2 kodlama aparatı, 394 etiket, aseton, sprey boya, zımparalı eldiven ve zımpara ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
