Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Haberler

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Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Sakal-ı Şerif Kadir gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Sakal-ı Şerif Kadir gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Söke Koca Camisi'nde öğle namazının ardından görevli imam hatipler tarafından özel kutusundan çıkarılan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde ibadethanenin içerisinde vatandaşların izlenimine sunuldu.

Kutsal emaneti görmek isteyenler, cami önünde kuyruk oluşturdu ve dualar etti.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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