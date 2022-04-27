Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Sakal-ı Şerif Kadir gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, Sakal-ı Şerif Kadir gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.
Söke Koca Camisi'nde öğle namazının ardından görevli imam hatipler tarafından özel kutusundan çıkarılan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde ibadethanenin içerisinde vatandaşların izlenimine sunuldu.
Kutsal emaneti görmek isteyenler, cami önünde kuyruk oluşturdu ve dualar etti.
AA / Musa Ölmez - Güncel