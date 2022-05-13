Söke'de polis ve öğrencilerden &quot;trafikte farkındalık&quot; etkinliği - Haberler

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Söke'de polis ve öğrencilerden "trafikte farkındalık" etkinliği

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden polisler ile Söke Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden polisler ile Söke Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Trafik Haftası kapsamındaki etkinlikte, sürücülerin en çok kullandığı Aydın Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, trafik kurallarını hatırlatıcı mesajlar içeren dövizler taşıdı.

Polisler de sürücülere emniyet kemeri, yaya geçiş önceliği gibi konularda uyarıda bulundu.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Endüstri Meslek Lisesi, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Hisarcık, Güncel, Haberler

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