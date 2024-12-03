Söke'de Pikap Yaya Çarptı, Bir Kişi Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
H.Ç'nin kullandığı 09 ADV 485 plakalı pikap, Söktaş mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Y. A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.