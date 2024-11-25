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Söke'de Park Halindeki Traktör Çalındı

Söke'de Park Halindeki Traktör Çalındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda, park halindeki traktör bir kişi tarafından çalındı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tufan Çakmak, Söke Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde park ettiği traktörün çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saat 06.25 sıralarında bir kişinin traktörü çalıştırarak götürdüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çakmak, yaptığı açıklamada, "Dükkan önünde 2 traktörümüz vardı. Sabah saatlerinde bir kişi traktörü çalıştırıp alıp gidiyor. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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