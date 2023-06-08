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Söke'de park halindeki minibüs ve hafif ticari araç yandı

Söke'de park halindeki minibüs ve hafif ticari araç yandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki minibüs ve hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki minibüs ve hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Sarıkemer Mahallesi'nde Emine Gezerler Ortaokulu yanında arka arkaya park halinde olan minibüs ve hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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