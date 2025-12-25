Haberler

Söke'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 86 yaşındaki Nazım K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 09 ARL 215 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Nazım K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Nazım K. kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
