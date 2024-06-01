Söke'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan C. yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan otomobil ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma sürüyor.