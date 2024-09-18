Söke'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 33 yaşındaki Yakup Önkal hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ağaçlı mevkisinde Y.G'nin kullandığı 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Önkal (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Önkal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.