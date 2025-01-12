Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Söke'de Otomobil Tren Raylarına Düştü, Sürücü Yaralandı

Söke'de Otomobil Tren Raylarına Düştü, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 35 RZ 910 plakalı otomobil, yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştü.

Düşmenin etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin raylara düştüğü ve ardından devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
img

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
img

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
img

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı

Yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı: Fırsattan yararlanalım

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.