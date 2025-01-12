Söke'de Otomobil Tren Raylarına Düştü, Sürücü Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adnan Kahveci Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 35 RZ 910 plakalı otomobil, yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştü.
Düşmenin etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin raylara düştüğü ve ardından devrildiği anlar yer alıyor.