Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücünün parmağı koparak kayboldu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda parmak bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu.

Kaza, Söke- Kuşadası karayolu üzerinde bulunan Madenciler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.S. yönetimindeki 09 AJD 199 plakalı motosiklet ile B.Y.'nin idaresindeki 09 AET 743 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.S'nin parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kazada kopan parmağını polisler ve çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla bir süre aradı. Bulunan parmak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü R.S ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN