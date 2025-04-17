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Söke'de Otobüse Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Söke'de Otobüse Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki Ali Pakmen yaşamını yitirdi, diğer iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Edirne'ye seyreden ve Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yolcu almak için bekleyen M.T. idaresindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsüne, S.A'nın kullandığı 09 ADJ 729 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Pakmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü S.A. ile otomobildeki N.P, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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