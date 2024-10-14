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Söke'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Söke'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti veren otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

T.Ü. (56) idaresindeki 09 P 5535 plakalı servis otobüsü, Novada Kavşağı mevkisinde M.K'nın (54) kullandığı 09 P 2513 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan 10'u yaralandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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