Söke'de orman yangını; kontrol altında (4)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkıp, 15 saat sonra kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman ile 50 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkıp, 15 saat sonra kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman ile 50 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.Tolga TAHÇI/SÖKE (Aydın),
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel