Söke'de orman yangını; kontrol altında (4) 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkıp, 15 saat sonra kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman ile 50 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkıp, 15 saat sonra kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman ile 50 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.Tolga TAHÇI/SÖKE (Aydın), Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel Aydın Güncel Haberler

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