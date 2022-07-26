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Söke'de orman yangını; kontrol altında (3)

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Söke'de orman yangını; kontrol altında (3)

YANGIN KONTROL ALTINDAAydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.

Burhan CEYHAN / AYDIN,


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Aydın Güncel Haberler

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