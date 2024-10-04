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Söke'de Motosiklet-Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı

Söke'de Motosiklet-Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine yönelik polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.E'nin kullandığı 09 ANF 306 plakalı motosiklet, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi Güvenal Petrol Kavşağı'nda, İ.D. idaresindeki 09 SH 954 plakalı pikaba çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki İ.U, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikaptaki Gülşen D, gazetecilere, bir anda motosikletin araçlarına çarptığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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