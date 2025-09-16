Haberler

Söke'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, plakasız motosikletin otomobille çarpışması sonucu 18 yaşındaki Selim Atasever hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Selim Atasever'in (18) kullandığı plakasız motosiklet, Söke-Bodrum kara yolunun Muradiye Kavşağı'nda C.K. yönetimindeki 09 S 4148 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Atasever ambulansla kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
