Söke'de Motosiklet Kazası: Bir Polis Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. K.T. isimli polis, çarpışmanın ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.T'nin kullandığı 09 A 7746 plakalı motosiklet, Söke-Bodrum kara yolu Atatürk Mahallesinde M.O. yönetimindeki 09 L 9181 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada K.T. yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
K.T'nin polis olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel