Söke'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu bir yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

14. kattan düşen Şeyma'nın şüpheli ölümüne savcılık "cinayet" dedi
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.