Söke'de mahalle sakinleri, metruk binaların yıkılmasını istedi - Haberler

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Söke'de mahalle sakinleri, metruk binaların yıkılmasını istedi

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke'de mahalle sakinleri, metruk binaların yıkılmasını istedi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir grup, mahallelerindeki metruk binaların yıkılmasını talep etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir grup, mahallelerindeki metruk binaların yıkılmasını talep etti.

Bir grup Kemalpaşa Mahallesi sakini, Ömer Koyuncuoğlu Caddesi ile Şehit Cafer Sokak'taki metruk binalar sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan mahallelilerden Behçet Tosun, metruk binaların madde bağımlısı kişilerce kullanıldığını öne sürerek, "Defalarca bildirmemize rağmen kimse gelip ilgilenmiyor. Çocuklarımızı bakkala gönderemiyoruz. Bizim mahalleli olarak isteğimiz yetkililerin acilen müdahale etmesidir." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Şehit, Aydın, Güncel, Haberler

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