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Söke'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı

Söke'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle yüzlerce vatandaş cuma namazı sonrasında Kapalı Pazaryeri'nde bir araya gelerek yağmur duası yaptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, Kapalı Pazaryeri'nde yağmur duası yaptı.

Aydın genelinde aylardır yağmurun yağmaması vatandaşları çaresiz bıraktı. Kurak topraklar için yağmurun yağmasını bekleyen vatandaşlar Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde cuma namazı sonrası Kapalı Pazaryeri'nde toplanıp, yağmur duası yaptı. Vatandaşlar bir an önce yağmurun yağması ve kuraklığın sona ermesi için dua etti. Lokma hayrı da yapılan etkinliği organize eden vatandaşlardan Yılmaz Altıntaş, "Bu yıl neredeyse yağmur yüzü görmedik. Toprak bir damla suya hasret kaldı. Biz de hayırsever vatandaşlar olarak bir araya gelip yağmur duası etkinliği düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. İnşallah kısa sürede yağmur yağar ve toprak suya kavuşur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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