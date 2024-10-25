Söke'de Kuraklığa Karşı Yağmur Duası

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı sonrası sıcak havalar ve kuraklık sebebiyle topluca yağmur duası yaptı.

Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi.

Muhtar Muharrem Kaçar, "Bu sene bölgemiz az yağış aldı, bundan dolayı yağmur duası gerçekleştirdik. Allah dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.