Söke'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir TIR çarpıştı ve bir otomobil de kaza sonucu sıkıştı. Kazada kamyon şoförü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen kamyon bir TIR'a çaptı. Arkadan gelen bir otomobilde duramayıp, kaza yapan TIR ile bariyerin arasına sıkıştı. Kazada, kamyon şoförü Yaşar Koç (54) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ahmet Akdoğan (53) ve yanındaki eşi Songül Akdoğan (51) yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Didim-Söke karayolu Sarıkemer Mahallesi kavşağında meydana geldi. Milas'tan Söke yönüne giden Yaşar Koç kullandığı 35 AZC 516 plakalı kamyonla şerit ihlali yapıp, karşıdan gelen Ahmet Öz (39) idaresindeki 06 DEJ 107 TIR'a çarptı. Ahmet Akdoğan'ın kullandığı 35 AS 6569 otomobil de duramayıp, kaza yapan TIR ile bariyer arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Yaşar Koç, otomobil sürücüsü Ahmet Akdoğan ve yanındaki eşi Songül Akdoğan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan kamyon şoförü Yaşar Koç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Akdoğan'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.