Söke'de kaza: Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, kaza yapan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke'den Kuşadası yönüne ilerleyen F. A. idaresindeki 09 JU 776 plakalı kamyonet, Granta mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı.

Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen F.Ş. kontrolündeki 09 AEA 055 plakalı otomobil, önündeki yan yatmış kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı. Takla atan otomobildeki sürücü F.Ş. ile T.D, H.Ş. ve M.N.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.