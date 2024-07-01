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Söke'de kaza: 7 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milas istikametinde ilerleyen M.Ö yönetimindeki 48 UU 728 plakalı otomobil ile Bağarası Caddesi'nden kavşağa giren 35 GE 4763 plakalı İ.D yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada İ.M, S.M ve N.M ile diğer araçtaki Ö.K, İ.K, İ.K. ve O.K yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bağarası Caddesi'nden gelen araçtakilerin cenazeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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