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Söke'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki Koca Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçilere açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbirlerle ziyarete açarak dualar etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, dualar etti.

Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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