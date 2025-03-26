Söke'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, dualar etti.

Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin." dedi.