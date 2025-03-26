Söke'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Aydın'ın Söke ilçesindeki Koca Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçilere açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbirlerle ziyarete açarak dualar etti.
Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Koca Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Söke Din Görevlileri Derneği ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Başkanı Hafız Keramettin Temiz, mübarek emaneti tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtı.
Camiyi dolduran vatandaşlar, dualar etti.
Sakal-ı Şerif hakkında bilgi veren Hafız Keramettin Temiz, yaptığı konuşmada "Bu mübarek emaneti ziyarete açıyoruz. Yarın öğle namazına kadar ziyaret edilebilecek. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin." dedi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel