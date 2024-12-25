Söke'de Gümrük Kaçağı Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin baskınında 30 votka ve 12 litre etil alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.
Yapılan aramada 30 votka ile 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi işlemleri için karakola götürüldü.