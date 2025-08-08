Söke'de Filistin Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 'Filistin' temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. Müftülük ve İHH iş birliğiyle açılan sergide, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve direnişi yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Söke'de, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Filistin" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe Müftülüğü binası önünde açılan sergi, müftülük ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlendi. Sergide, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve direnişi yansıtan fotoğraflar yer aldı.

Müftülük görevlisi Tekin Koçak, Filistin'in Müslümanların ortak davası olduğu vurguladı.

Filistin'in uzun süredir işgal ve zulüm altında olduğunu belirten Koçak, "Kudüs, Peygamberimizin mirasıdır. Mescid-i Aksa, ümmetin kalbidir. Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmak, insanlık vicdanının çöküşüdür. Bugün birlik olma ve Filistin halkının yanında durma günüdür." dedi.

Sergiye, İHH Söke İlçe Başkanı Sebahattin Akkın, AK Parti Söke İlçe Teşkilatı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.