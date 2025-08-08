Söke'de Filistin Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Söke'de, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Filistin" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe Müftülüğü binası önünde açılan sergi, müftülük ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlendi. Sergide, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve direnişi yansıtan fotoğraflar yer aldı.

Müftülük görevlisi Tekin Koçak, Filistin'in Müslümanların ortak davası olduğu vurguladı.

Filistin'in uzun süredir işgal ve zulüm altında olduğunu belirten Koçak, "Kudüs, Peygamberimizin mirasıdır. Mescid-i Aksa, ümmetin kalbidir. Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmak, insanlık vicdanının çöküşüdür. Bugün birlik olma ve Filistin halkının yanında durma günüdür." dedi.

Sergiye, İHH Söke İlçe Başkanı Sebahattin Akkın, AK Parti Söke İlçe Teşkilatı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.