Söke'de evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 43 gram esrar, tabanca, şarjör ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi E.Y'nin jandarmadaki işlemi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Aydın Güncel Haberler

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