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Söke'de Evde Patlama: 1 Yaralı

Söke'de Evde Patlama: 1 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında patlama sesi ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamayla birlikte alev alan ev, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde bulunan Y.E. (20) yaralandı.

Vücudunda yanık izleri bulunan Y.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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