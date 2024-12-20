Söke'de Esnafın 'Sosyete Pazarı'na Tepkisi

Aydın'ın Söke ilçesinde belediyenin kurduğu pazara tepki gösteren bir grup esnaf, belediye binası önüne siyah çelenk ve tabut bıraktı.

Belediye binası önünde toplanan esnaf, belediyenin Sökespor'a destek amacıyla kurulduğu ifade edilen "Sosyete Pazarı"na tepki gösterdi, slogan attı.

Aydın Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkçü, Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu ve Söke Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ümit Coşkun da esnafa destek verdi.

Burada konuşma yapan Künkçü, "Belediye başkanımızı ve belediye meclis üyelerimizi sağ duyuya davet ediyorum. Bu aldıkları yanlış karardan dönmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf Arife Çevik de esnafa böyle davrananların günü geldiğinde yalnız kalacağını belirtti.

Grup, bina önüne siyah çelenk ve tabut bıraktı.