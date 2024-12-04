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Söke'de Devrilen Traktörde Sürücü Yaralandı

Söke'de Devrilen Traktörde Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde H.K'nin kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Güzeltepe Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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