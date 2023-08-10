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Söke'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi giriş noktasında çıkan makilik alan yangını, Orman İşletme ve İtfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına sigara izmaritin neden olabileceği tahmin ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi giriş noktasında çıkan makilik alan yangını korkuttu.

Söke- Aydın karayolu Çimento Fabrikası karşısında yol kenarından çıktığı belirlenen yangın yüksek noktalara ulaşmadan Orman İşletmeye bağlı ekipler ve İtfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 gün önce yine aynı yerde yangın çıkmış ve sarp kayalıklarla dolu dağlık arazideki yangın havadan ve yerden müdahale ile 3 saatte söndürülmüştü. Bu kez korkulan olmadı, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına sigara izmaritin neden olabileceği tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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