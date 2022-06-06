Söke'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Söke'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü Aydın'ın Söke ilçesinde hasadı yapılan buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Aydın'ın Söke ilçesinde hasadı yapılan buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Güllübahçe Mahallesi'nde, Mehmet Çınar'a ait tarlada hasadın ardından, saman paketleme makinasının çalıştığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA / Musa Ölmez - Güncel Mehmet Çınar Aydın Güncel Haberler

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