Üye Girişi
Haberi Paylaş
Söke'de bayramlaşma programı düzenlendi

Söke'de bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeye ait Lima Kafe'de yapılan bayramlaşma programına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Güney, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet yaralılara şifa diledi. Güney, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaymakam Güney ve beraberindekiler, programın ardından, ilçedeki depremzedeleri ziyaret etti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

Ramazan Bayramı Hisarcık Aydın Söke Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title