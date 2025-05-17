Söke'de 4,5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Söke'de 4,5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde boş makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ile Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Sazlı Mahallesi'nde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, A.D. isimli şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 4 milyon 560 bin lira değerinde boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi A.D. ile iş yerinde bulunan Ö.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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