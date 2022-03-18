18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Topçu Üsteğmen Mustafa Hanay törende, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet ve minnetle anmak için toplandıklarını söyledi.

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği vurgulayan Hanay, "Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir." dedi.

Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca ise tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek üzere bir araya geldiklerini vurguladı.

Sökeli esnaf Mehmet Ali Limoncu da Çanakkale şehitlerinin anısına kavurma-pilav ve helva ikram etti.