Söke Belediyesi Yeni Çöp Konteynerleriyle Çözüm Arıyor

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çözüm için kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. Eski çöp konteynerleri kapasiteleri daha geniş, daha temiz, sinek ve kokuyu önleyici yeni sistem çöp konteynerleri ile değiştiriliyor. İlçe merkezinde bulunan çöpün ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere yerüstü konteynerler yerleştirildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çözüm için kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. Eski çöp konteynerleri kapasiteleri daha geniş, daha temiz, sinek ve kokuyu önleyici yeni sistem çöp konteynerleri ile değiştiriliyor.

Söke Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'nce geçilen sistem ile ilgili bilgi veren Müdür Vekili Şefika Katipoğlu ; " Yaz aylarında çöp miktarının artışı, eski tip çöp konteynerlerinin yüksek sıcaklıklarda kokuya ve sineğe sebebiyet vermesi ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler nedeniyle daha modern, üstü kapalı ve hacmi geniş yerüstü konteynerleri ile değiştirilmesine ihtiyaç duyuldu. İlçe merkezinde bulunan çöpün ve trafiğin yoğun olduğu Aydın Caddesi, Koçlar Caddesi, Albayrak Caddesi başta olmak üzere çarşı merkez ve ana caddelere yerleştirmeye başladık." dedi.

Toplamda ana caddelere 41 adet yerüstü konteyner yerleştirildi. Mevcut konteynerler 400 ve 770 litrelik iken yeni yerüstü konteynerleri 3000 lt ve 3750 lt ile çok daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip olacak.

Tek personel ile araçtan inmeden 1 dakika 15 saniyede çöp toplama imkanı.

Yerüstü konteyner sistemi, şoförün araçtan inmeden uzaktan kumanda yardımıyla yönettiği konteyneri otomatik ve manuel kumanda ile kontrol edilebilen araç üstü vinç ile konteynerin kaldırma mekanizmasından kaldırılacak, araç üzerine boşaltmayı uzaktan kumanda vasıtasıyla alt kapakları açarak boşaltmayı yapabiliyor.

Yağmur suyunu biriktirmeyen yeni konteynerler, sızdırmaz yapısı sayesinde içerisinde mevcut çöp suyunun dışarı sızmasını önlüyor.