Söke Belediyesi Yaz Temizliği İçin Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Söke Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşil alanlarda ve boş arsalarda yabani ot temizliği gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Meydanı ve Belediye Meydanı'nda yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında beton oturaklar ve çiçeklendirilmiş alanların çevresindeki bordürler boyandı. Söke Çayı kenarında da temizlik çalışması başlatıldı.

Söke Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söke Belediyesi ekiplerince titizlikle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde yeşil alanlarda ve boş arsalarda yabani ot temizliği gerçekleştiriliyor. Program dahilinde yürütülen temizlik çalışmalarının yanında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler de değerlendirilerek, ekipler şikayet noktalarına yönlendiriliyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Belediye Meydanı'nda yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında beton oturaklar ve çiçeklendirilmiş alanların çevresindeki bordürler boyandı. Söke Çayı kenarında da temizlik çalışması başlatıldı. Söke Çayı etrafında ikamet eden vatandaşlar da çay içine ve kenarlarına moloz, eski eşya vb. gibi malzemeleri atmamaları yönünde uyarıldı. Aksi davranış halinde olan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra kapsamlı temizlik çalışmalarının tüm mahallelerde yapılacağını belirten Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan planlama çerçevesinde tüm mahallelerimizde de kapsamlı temizlikler yapıyoruz. Daha temiz bir Söke için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.