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Söke Belediyesi, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Ediyor

Söke Belediyesi, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Ediyor

Güncel Haberler

Söke Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen program kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret ediyor. Ziyaretlerde Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın selam ve bayram tebrikleri iletiliyor.

Söke Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen program kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret ediyor.

Söke Belediyesi bürokratları, Kurban Bayramı öncesi merhum şehit Mehmet Ali Birlik'in Karacahayıt Mahallesi'ndeki ailesi, gaziler Hüseyin Yıldız ve Şerafettin Turgut ile merhum gazi Süleyman Hayta'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerde Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın selam ve bayram tebrikleri iletildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa İberya Arıkan Söke Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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