Söke Belediyesi Ekipleri Yağışlardan Etkilenen Bağarası'nda Çalışma Başlattı

Söke Belediyesi ekipleri, sağanak yağıştan olumsuz etkilenen Bağarası'nda ve çevresinde çalışma başlattı. Yollar biriken mil ve çamurdan arındırılırken, oluşan çöküntü de düzeltildi.

Söke Belediyesi ekipleri, sağanak yağıştan olumsuz etkilenen Bağarası'nda ve çevresinde çalışma başlattı. Yollar biriken mil ve çamurdan arındırılırken, oluşan çöküntü de düzeltildi.

Söke Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Bağarası mahallesinde ve çevresinde sağanak yağışın olumsuz etkilediği noktalara müdahale etti. Kalcık mevkiinde yağış nedeniyle yolda yoğun su akışının meydana getirdiği çöküntü Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla düzeltildi. Yapılan çalışmayla yol yeniden kullanıma açıldı.

Diğer taraftan Bağarası mahallesinin cadde ve sokaklarında yağış sonrası biriken mil ve çamur iş makineleri ile temizlendi, arasözlerle yıkama işlemi yapıldı.