Söke Belediyesi Araç Filosuna 8 Yeni Araç Ekledi

Söke Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere 8 yeni aracı hizmete başlattı. Kiralama yöntemiyle alınan araçlar arasında çöp kamyonları, konteyner yıkama aracı ve yol süpürme aracı bulunuyor. Söke Belediye Başkanı, yeni araçların belediyenin temizlik işlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Söke Belediyesi tarafından araç filosuna 8 yeni araç daha eklendi. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılacak araçlar, bugünden itibaren faaliyete başladı.

Söke Belediyesi tarafından araç filosuna 8 yeni araç daha eklendi.

"8 YENİ ARAÇ DAHA HİZMETE BAŞLADI"

Kiralama yöntemiyle alımı yapılan 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı küçük çöp kamyonu, 2 adet Hidrolik Sıkıştırmalı büyük çöp kamyonu, 1 adet Hidrolik Sıkıştırmalı özel tip çöp kamyonu, 1 adet yerüstü konteyner yıkama aracı, 1 adet açık kasa damperli kamyon, 1 adet Hidrolik yol süpürme aracı Söke Belediyesi araç filosuna kazandırıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan çalışmaların sahada daha etkin olabilmesi, belediyenin rutin görevleri arasında yer alan temizlik işlerinin sorunsuz yapılabilmesi için araç takviyesi yaptıklarını söyledi. Başkan Arıkan yeni araçların Söke Belediyesi ve Söke Halkına hayırlı olmasını dilerken; "Geldiğimiz günlerde Söke'nin kronikleşmiş sorunlarını çözeceğimizi söylemiştik. Bahane üretmiyor, çözüm üretiyoruz. Gerçekçiyiz, ayağımız yere basıyor. Bütçe imkanlarımız dahilinde Söke halkına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bunu da en yeni araç ve imkanlarla yapabiliriz. Artık Söke'de bunlar sorun değil. Büyük hedef ve projelere imza atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.