Söke Belediye Başkanı Tuncel ADÜ Hastanesine sevk edildi
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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü ilçe devlet hastanesinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü ilçe devlet hastanesinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, yaptığı yazılı açıklamada, Tuncel'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 gün önce Söke Fehime Fahri Kocaöz Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.
Yerli, sağlık durumunu değerlendiren uzman ekibin, Levent Tuncel'in ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi yönünde görüş belirttiğini aktardı.
Veli Devrim Yerli, bilinci açık durumdaki Tuncel'in tedavisinin, sevk edildiği hastanenin kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde süreceğini bildirdi.