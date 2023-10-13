Söke Belediye Başkanı Savuca Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Savuca Mahallesi'nde geniş kapsamlı yol yapım çalışması başlattı.

Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık'ı ziyaret eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, daha sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Arıkan, Savuca Mahallesi'nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken düğün salonunun yenileceği müjdesini de verdi.

Savuca Mahallesin de altyapı çalışmalarını tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve çalışma yapan tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Arıkan, mahalle de üst yapı çalışmalarını yapan personellerinden son bilgileri alıp çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.