Söke Belediye Başkanı Ali Yılmaz'ın Davetine Konuk Oldu

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, sosyal medyadan kendisine davet gönderen Ali Yılmaz'ın evine konuk oldu. Başkan Arıkan, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, kendisine sosyal medyadan mesaj atarak evine davet eden Ali Yılmaz'ın evine konuk oldu.

Mesai bitiminde Kemalpaşa Mahallesi'ne giden Başkan İberya Arıkan, vatandaş Ali Yılmaz'ın ailesi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İstek ve şikayetlerini bizzat Başkan Arıkan'a iletmeleri dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Ali Yılmaz, şunları söyledi:

"Başkanımıza bizi kırmayıp evimize geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanını ağırlamak sorunlarımızı, taleplerimizi evimizde çayımızı içerek konuşmak bizleri çok mutlu etti. Başkanımızın yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu yoğun temposunda bizlere vakit ayırmasına hem şaşırdık hem de mutlu olduk. Sokağımızda ve mahallemizde bazı sorunlar vardı. Kendisine bunları ilettik, ilgileneceğini söyledi. Her şey için çok teşekkür ediyorum, Allah kolaylıklar versin."