Söke Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Düğünde Havaya Ateş Açma Olayına Özür

'BÖYLE BİR EYLEMİN ASLA MAZUR GÖRÜLEMEYECEĞİNİ KABUL EDİYORUM'

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenip, gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçtiğimiz gün düzenlenen düğün töreninde büyük bir hata yaptığımın farkındayım. Böyle bir eylemin asla mazur görülemeyeceğini kabul ediyorum. Yaptığımın yasalara aykırı ve toplum huzurunu bozucu bir davranış olduğunu tüm kalbimle anlıyor ve derin bir pişmanlık duyuyorum. Bu sorumsuzluk hem kendi adıma hem de ailem adına büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Ancak, bu yaptığım hatanın ciddiyetini azaltmaz. Başta geçtiğimiz sene hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine o olayı hatırlattığım için, aileye, yakınlarına ve kamuoyuna karşı çok mahcubum. Toplumsal güvenliğe zarar verebilecek her tür davranıştan uzak durulması gerektiğine yürekten inanıyor, bir daha asla böyle bir hataya düşmeyeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyor ve özür dilediğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,